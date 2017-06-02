Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:46, 02 Haziran 2017 Cuma
Balkanlar
14:01, 02 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü
Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü

Bulgaristan Ulusal Radyosu, yabancı dilde yayınlarını 9'dan 3'e indiriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) yabancı dilde yayınlarını 9'dan 3'e indireceği bildirildi.

BNR Genel Müdürü Aleksandar Velev, 9 dilde yayın yapan radyonun, bundan böyle Bulgarcanın dışında sadece İngilizce, Rusça ve Türkçe program hazırlayacağını açıkladı.

Dinleme oranının düşük olması nedeniyle internet ortamındaki radyo yayınlarını iptal edeceklerini belirten Velev, yeni teknoloji ve çağdaş bilgi erişim sistemlerine uyum sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Velev, "Bundan sonra Bulgarca ve İngilizcenin yanı sıra ülkemizde kalabalık Rus diasporasından dolayı Rusça yayınlarımız olacak. Anadili Bulgarca değil de Türkçe olan vatandaşlarımıza yönelik Türkçe yayınlarımız da sürecek." ifadelerini kullandı.

BNR Editörler Kurulu Başkanı Daniela Kostadinova ise yeni düzenlemenin çalışanların tepkilerine neden olduğunu, yabancı dilde yayınların Bulgaristan'ın uluslararası otoritesini artırdığını söyledi.

Bulgaristan'da 1989'da yıkılan komünizm döneminde propaganda aracı olarak kurulan, daha sonra yurt içinde yaşayan azınlıklara ve yurt dışında Bulgaristan'a ilgi gösteren çevrelere hitap eden yayın politikasıyla faaliyet yürüten BNR, geçmişte 13 dilde yayın yapıyordu.

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.



İlgili Konular Bulgaristan Bulgaristan radyo türkçe
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
ABD'nin PYD'ye askeri yardımı sürüyor
ABD'nin PYD'ye askeri yardımı sürüyor

ABD, PYD/PKK’ya DEAŞ ile mücadele adı altında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 TIR daha gönderdi
Mescid-i Aksa'da 250 bin kişilik cuma namazı
Mescid-i Aksa'da 250 bin kişilik cuma namazı

İsrail'in engellemelerine rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Kabil'deki bombalı saldırıda 1 5 ton patlayıcı kullanılmış
Kabil'deki bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanılmış

Kabil'de 90 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi
Kazakistan ın ilk kültür köyünü Türk Konseyi açtı
Kazakistan’ın ilk kültür köyünü Türk Konseyi açtı

Kazakistan’ın Taraz Bölgesi’nde ilk kültür köyü açıldı
Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü
Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü

Bulgaristan Ulusal Radyosu, yabancı dilde yayınlarını 9'dan 3'e indiriyor
Katolik Loyala Üniversitesi mezunları Moğolistan'da dil öğretiyor
Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Moğolistan'da dil öğretiyor

ABD'deki Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Barış Gücü aracılığıyla hiç bilmedikleri uzak ülkelere giderek İngilizce öğretiyorlar
Özbekistan vize yasağında 83'üncü sırada
Özbekistan vize yasağında 83'üncü sırada

Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı
Filipinler'de Tacloban Camii ve İslam Merkezi açıldı FOTO
Filipinler'de Tacloban Camii ve İslam Merkezi açıldı | FOTO

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Filipinler'de yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı
Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi
Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi

Suudi Arabistan MBC Televizyonu, çekimlerini Lübnan'da yaptığı "Kara Kargalar" isimli bir dizi ile DEAŞ örgütüne karşı propaganda yapıyor
Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun
Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Dede, "DEAŞ ile PKK/PYD terör örgütleri arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz" dedi
Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye
Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye

Şanghay İşbirliği Örgütü Haziran toplantısında Hindistan ve Pakistan'a tam üyelik vermeye hazırlanıyor
New York Belediyesi'nden Müslümanlara iftar
New York Belediyesi'nden Müslümanlara iftar

New York Belediye Başkanı Blasio, Müslümanları iftarda ağırladı
Endonezya da Ramazan'ın ilk cuma namazı
Endonezya’da Ramazan'ın ilk cuma namazı

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Eski Atina havalimanındaki sığınmacı kampı boşaltıldı
Eski Atina havalimanındaki sığınmacı kampı boşaltıldı

Elliniko'da kalan yaklaşık 600 sığınmacı, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi
BM FARC'ın silahlarını toplamak için hazır
BM, FARC'ın silahlarını toplamak için hazır

BM Kolombiya Misyon Şefliği, örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırladı
Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı FOTO
Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı | FOTO

İspanya'da diktatör Franco döneminde kurşuna dizilerek öldürülmüş kişilerin cesetlerinin gömüldüğü en büyük toplu mezarlardan biri açıldı

Haberler

Bulgaristan'da Türkçe radyoya lisans
Bulgaristan'da Türkçe radyoya lisans

Bulgar milliyetçilerden sözde radikal İslam’a karşı yasa tasarısı
Bulgar milliyetçilerden sözde radikal İslam a karşı yasa tasarısı

Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar
Bulgaristan'da Türklerin tepkisini çeken karar

Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor
Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor

Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı
Türkiye'den Bulgaristan a sığınmacı akını azaldı

Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu
Bulgaristan da uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan’da asimilasyon kurbanları anıldı
Bulgaristan da asimilasyon kurbanları anıldı

Türk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Türk ve Bulgar polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 