14:01, 02 Haziran 2017 Cuma

Bulgaristan radyo yayını 3 dile düşürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) yabancı dilde yayınlarını 9'dan 3'e indireceği bildirildi.

BNR Genel Müdürü Aleksandar Velev, 9 dilde yayın yapan radyonun, bundan böyle Bulgarcanın dışında sadece İngilizce, Rusça ve Türkçe program hazırlayacağını açıkladı.

Dinleme oranının düşük olması nedeniyle internet ortamındaki radyo yayınlarını iptal edeceklerini belirten Velev, yeni teknoloji ve çağdaş bilgi erişim sistemlerine uyum sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Velev, "Bundan sonra Bulgarca ve İngilizcenin yanı sıra ülkemizde kalabalık Rus diasporasından dolayı Rusça yayınlarımız olacak. Anadili Bulgarca değil de Türkçe olan vatandaşlarımıza yönelik Türkçe yayınlarımız da sürecek." ifadelerini kullandı.

BNR Editörler Kurulu Başkanı Daniela Kostadinova ise yeni düzenlemenin çalışanların tepkilerine neden olduğunu, yabancı dilde yayınların Bulgaristan'ın uluslararası otoritesini artırdığını söyledi.

Bulgaristan'da 1989'da yıkılan komünizm döneminde propaganda aracı olarak kurulan, daha sonra yurt içinde yaşayan azınlıklara ve yurt dışında Bulgaristan'a ilgi gösteren çevrelere hitap eden yayın politikasıyla faaliyet yürüten BNR, geçmişte 13 dilde yayın yapıyordu.

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan'da yaklaşık 1 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.