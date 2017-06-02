Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:46, 02 Haziran 2017 Cuma
Politika
14:04, 02 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
AK Parti MYK haftaya toplanacak
AK Parti MYK haftaya toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısı 6 Haziran'da yapılacak.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkanvekili olarak yer alacağı toplantıya, yeni MYK üyeleri Mahir Ünal, Hamza Dağ ile Ravza Kavakçı Kan ilk kez katılacak.



İlgili Konular Ak Parti MYK AK Parti
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Osman Baydemir gözaltından serbest bırakıldı
Osman Baydemir gözaltından serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Erdoğan'dan Michael Rubin için suç duyurusu
Erdoğan'dan Michael Rubin için suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Rubin hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt adına suç işlemek"ten suç duyurusunda bulundu
AK Parti MYK haftaya toplanacak
AK Parti MYK haftaya toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak
PKK'ya mayıs darbesi
PKK'ya mayıs darbesi

PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, PKK üyelerine baharda da nefes aldırmadı
Doğu'da havalar soğuyacak
Doğu'da havalar soğuyacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşecek
Namık Kemal Üniversite'sine FETÖ operasyonu
Namık Kemal Üniversite'sine FETÖ operasyonu

Namık Kemal Üniversitesi düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11 ildeki sahte para operasyonunda 25 gözaltı
11 ildeki sahte para operasyonunda 25 gözaltı

Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürmek için sahte para basacakları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı
Haşim İşcan Geçidi'ndeki yangın söndürüldü
Haşim İşcan Geçidi'ndeki yangın söndürüldü

Haşim İşcan Geçidi'nde bisiklet satan dükkanda çıkan ve yandaki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü
Demiryollarına yeni yönetmelik
Demiryollarına yeni yönetmelik

Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği belirlendi
Ankara'da silah sesleri polisi alarma geçirdi
Ankara'da silah sesleri polisi alarma geçirdi

Ankara'da bir otomobilden peşpeşe havaya açılan ateş sonucu polis alarma geçti
Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki
Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.
Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması
Erdoğan'dan 3 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'iftar' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'iftar' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlık bünyesinde 20 yıldır sürdürülen iftar programı etkinliğine bu yıl izin vermemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi
Şehit Tümgeneral Aydın son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Tümgeneral Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi
Rıza Sarraf davasında yeni gelişme
Rıza Sarraf davasında yeni gelişme

İş adamı Sarraf'ın New York'ta yargılandığı davada mahkeme, eski New York Belediye Başkanı Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Mukasey'in, Sarraf'ın avukatlığını yapabileceklerine karar verdi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Haberler

Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti
Erdoğan 1044 gün sonra kürsüye çıkıp Avrupa'ya resti çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' | VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '180 günlük eylem planı' VİDEO

Yıldırım: Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz
Yıldırım Paralel çeteyi hukuk içinde tamamen tasfiye ediyoruz

AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor
AK Parti MKYK 29 Mayıs'ta toplanıyor

Erdoğan: AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek
Erdoğan AK Parti MYK Brüksel seyahati sonrası belirlenecek

Başbakan Yıldırım AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi
Başbakan Yıldırım AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi

Yazıcı'dan AK Parti'de 'tüzük değişikliği' açıklaması
Yazıcı'dan AK Parti'de 'tüzük değişikliği' açıklaması

AK Parti'de yarınki Olağanüstü Büyük Kongre için hazırlıklar tamam
AK Parti'de yarınki Olağanüstü Büyük Kongre için hazırlıklar tamam






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 