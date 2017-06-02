Kazakistan’ın ilk kültür köyünü Türk Konseyi açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Konseyi’nin çatısı altında organize edilen ve dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin katıldığı Kazakistan’ın Taraz Bölgesi’nde ilk kültür köyü açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
Güney Kazakistan Turizm Bilgilendirme Ofisi tarafından düzenlenen ve Türk Konsey’nin de katkıda bulunduğu Alaş Ethno Köyü’nün açılışı Eyalet Valisi Karim Kökrekbayev başta olmak üzere “Modern İpek Yolu” tanıtım projesi direktörü Pelin Musabay Baki, Taraz’ın önde gelen yetkilileri ile şehir sakinleri ve gazetecilerin katıldığı törenle açıldı.
“DOĞU PAZARI” İLGİ ÇEKTİ
Kazakistan’ın İpek Yolu üzerinde Taraz’daki Ethno Köyde açılış nedeniyle çadırlar ve gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı büyük sahneler kuruldu. Köyde kurulan “Doğu Pazarı” adlı çarşıda geleneksel sanatın çeşitli örnekleri, ticaret zanaat malzemeleri ile dekoratif ürünler sergilendi. Davetliler geleneksel çadırlarda hazırlanan yöresel yemeklerden tatma fırsatı buldular.
Kazak gelenek ve göreneklerini tanıtıldığı köydeki açılış renkli görüntülere sahne oldu. Açılış için hazırlanan geleneksel düğün seromonisi büyük beğeniyle izlendi.
Açılışta bir konuşma yapan “Modern İpek Yolu” tanıtım projesi direktörü Pelin Musabay Baki, dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerle birlikte böyle bir tarihi olaya şahit olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “ Türk Konseyi olarak böyle bir projenin içine bizi dahil ettikleri için müteşekkiriz. Burada geleneksel bir düğün seromonisine ve spor şenliğine şahit olduk” dedi.
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Kazakistan’ın Taraz Bölgesi’nde ilk kültür köyü açıldı
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