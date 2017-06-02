Kabil'deki bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanılmış

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 90 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de iki gün önce düzenlenen saldırının ardından hapishanelerdeki 7 Taliban üyesiyle, 4 Hakkani örgütü üyesine verilen ölüm cezalarını onayladı.
Devlet Başkanlığı kaynakları, Gani'nin saldırıdan bir gün sonra bu kararları imzaladığını ancak henüz kamuoyuna duyuru yapılmadığını belirtti.
Afganistan İstihbarat Teşkilatı, saldırının Hakkani örgütü tarafından, Pakistan istihbaratıyla irtibatlı hazırlandığını öne sürmüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda ihmali olduğu iddia edilen 4 üst düzey güvenlik görevlisinin yetkilerinin askıya alındığı belirtildi. Yetkisi askıya alınanlar arasında 10. Bölge Komutanı da bulunuyor.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, ihmali olan başka yetkililerin de görevine son verileceği ifade edildi.
Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Vezir Ekber Han bölgesine bomba yüklü su tankerinin nasıl girdiği hala aydınlatılamazken bazı güvenlik birimlerinin ihmali olduğu ileri sürülüyor.
Bu arada 90 kişinin ölümüne neden olan saldırıda 1,5 ton patlayıcı madde kullanıldığı belirlendi. .
Saldırının etkisi kilometrelerce uzaklıkta hissedilirken olay yeri yakınlarındaki ev, iş yeri, banka ve otellerin camları paramparça oldu.
Patlamanın şiddetiyle onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.
ABD, PYD/PKK’ya DEAŞ ile mücadele adı altında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 TIR daha gönderdi
İsrail'in engellemelerine rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Kabil'de 90 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi
Kazakistan’ın Taraz Bölgesi’nde ilk kültür köyü açıldı
Bulgaristan Ulusal Radyosu, yabancı dilde yayınlarını 9'dan 3'e indiriyor
ABD'deki Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Barış Gücü aracılığıyla hiç bilmedikleri uzak ülkelere giderek İngilizce öğretiyorlar
Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Filipinler'de yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı
Suudi Arabistan MBC Televizyonu, çekimlerini Lübnan'da yaptığı "Kara Kargalar" isimli bir dizi ile DEAŞ örgütüne karşı propaganda yapıyor
Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Dede, "DEAŞ ile PKK/PYD terör örgütleri arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz" dedi
Şanghay İşbirliği Örgütü Haziran toplantısında Hindistan ve Pakistan'a tam üyelik vermeye hazırlanıyor
New York Belediye Başkanı Blasio, Müslümanları iftarda ağırladı
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Elliniko'da kalan yaklaşık 600 sığınmacı, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi
BM Kolombiya Misyon Şefliği, örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırladı
İspanya'da diktatör Franco döneminde kurşuna dizilerek öldürülmüş kişilerin cesetlerinin gömüldüğü en büyük toplu mezarlardan biri açıldı