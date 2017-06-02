14:09, 02 Haziran 2017 Cuma

Kabil'deki bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanılmış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 90 kişinin öldüğü bombalı saldırıda 1,5 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de iki gün önce düzenlenen saldırının ardından hapishanelerdeki 7 Taliban üyesiyle, 4 Hakkani örgütü üyesine verilen ölüm cezalarını onayladı.

Devlet Başkanlığı kaynakları, Gani'nin saldırıdan bir gün sonra bu kararları imzaladığını ancak henüz kamuoyuna duyuru yapılmadığını belirtti.

Afganistan İstihbarat Teşkilatı, saldırının Hakkani örgütü tarafından, Pakistan istihbaratıyla irtibatlı hazırlandığını öne sürmüştü.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ ASKIYA ALINDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda ihmali olduğu iddia edilen 4 üst düzey güvenlik görevlisinin yetkilerinin askıya alındığı belirtildi. Yetkisi askıya alınanlar arasında 10. Bölge Komutanı da bulunuyor.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, ihmali olan başka yetkililerin de görevine son verileceği ifade edildi.

Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Vezir Ekber Han bölgesine bomba yüklü su tankerinin nasıl girdiği hala aydınlatılamazken bazı güvenlik birimlerinin ihmali olduğu ileri sürülüyor.

SALDIRIDA 1,5 TON PATLAYICI KULLANILDI

Bu arada 90 kişinin ölümüne neden olan saldırıda 1,5 ton patlayıcı madde kullanıldığı belirlendi. .

Saldırının etkisi kilometrelerce uzaklıkta hissedilirken olay yeri yakınlarındaki ev, iş yeri, banka ve otellerin camları paramparça oldu.

Patlamanın şiddetiyle onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.