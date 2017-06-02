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Osman Baydemir gözaltından serbest bırakıldı
Osman Baydemir gözaltından serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır'da gözaltına alındı. İfadesi alınan HDP Sözcüsü Osman Baydemir daha sonra serbest bırakıldı.



İlgili Konular hdp vekil Osman Baydemir
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