ÖSYM'den LYS adaylarına 'son kritik uyarılar' | VİDEO

ÖSYM, 10 Haziran'da başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek adaylar için, çekimleri 6 ilde gerçekleşen ve sınav kurallarının yer aldığı bir film hazırladı.
LYS adaylarından, bu yıl ilk kez sorulacak kısa cevaplı soru çeşitleri, daha önceden ÖSYM'ye bildirilmeyen astım spreyi-insülin pompası gibi araç ve gereç ile sınava gelmemeleri ve sınavda yanlış işaretleme yapmamaları konularına dikkat etmeleri istendi.
ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, çekimleri Antalya, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Sinop ve Kırklareli'de yapılan ve LYS adayları için sınav kurallarına yönelik uyarıların yer aldığı 10 dakikalık film hazırlatıldı.
Filme gün içinde kurumun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.
Bu yıl LYS'de ilk kez adaylara kısa cevaplı sorulardan oluşan açık uçlu soruların yöneltileceği anımsatılan filmde, "Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük veya bir sayıdan oluşan ve adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardır. Bu soru çeşidine dikkat etmeniz önemli." uyarısı yapıldı.
Adaylara sınavın başlamasına 15 dakika kala bina girişlerinin kapatılacağı ve bu saatten sonra içeriye hiçbir adayın alınmayacağı hatırlatıldı.
Sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının T.C. nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğuna işaret edilen filmde, yeni T.C. kimlik belgesi için başvuran adayların, ilgili nüfus idaresinin verdiği "resimli nüfus cüzdanı talep belgesi (e-imzalı ya da ıslak imzalı) ile de sınava girebilecekleri bilgisi paylaşıldı.
Filmde, adaylara yönelik şu uyarılara yer verildi:
"Sağlık ve engel durumu gibi nedenler ile kullanılan ve önceden ÖSYM'ye bildirilmeyen araç ve gereç ile (astım spreyi-insülin pompası gibi) gelmeleri kesinlikle yasaktır. Kılavuzda belirtildiği üzere sınav binasına gelirken yanınızda yasaklı eşya olmadığından emin olunuz.
Cevaplarınızın cevap kağıdına işaretlenmiş olduğundan emin olun. 2016 LYS'de yanlış işaretlemeler sonucu 22 kişinin sınavı iptal edilmiştir. 'Sınav bitmiştir' uyarısından sonra kural gereği sınav evrakı üzerinde hiçbir işlem ve işaretleme yapılmayacağını unutmayınız. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız."
ÖSYM'nin adaylara yönelik tanıtım filminde, 5 oturumda yapılacak LYS takvimine de yer verildi.
Buna göre, LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı, 10 Haziran 2017 Cumartesi saati 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 1 Matematik Sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS 2 Fen Bilimleri Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. LYS 5 Yabancı Dil Sınavı, 17 Haziran 2017 Cumartesi saat 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek. LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı, 18 Haziran 2017 Pazar saat 10.00'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.
ÖSYM, 10 Haziran'da başlayacak LYS'ye girecek adaylar için, sınav kurallarının yer aldığı bir film hazırlayarak uyarılarda bulundu
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