Güncelleme: 15:34, 02 Haziran 2017 Cuma

Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı | FOTO





Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentin en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu, yer bulamayan vatandaşlar namazlarını cami avlusunda kıldı. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Başmüftüsü Salman Musayev'in okuduğu cuma hutbesinde Ramazan ayının ve orucun önemine değinildi.

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