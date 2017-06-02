İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurduğu Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat'ın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin şubesine bağlı Avukat Adnan er-Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail mahkemesinde görülmesi beklenen dava öncesi, 15 yaşındaki kız çocuğu Nevaf İnfiat'ın vefat haberini aldık." ifadelerini kullandı. Rabi, Filistinli çocuğun vefat haberini İsrail makamlarına da bildirdiklerini aktardı.
Nevaf İnfiat, dün Cenin'e bağlı Ya'bed beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Filistinli çocuk, İsrail ilk yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın olay yerindeki müdahalesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hiyleb Yafa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İnsan hakları örgütleri İsrail güçlerini, "saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlileri sokak ortasında yargısız infaza tabi tutmakla" suçluyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Abdullah el-Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'nün dün yayımladığı rapora göre, İsrail askerlerinin şiddet eylemlerinde 2017'nin ilk beş ayında 9'u çocuk 34 Filistinli hayatını kaybetti.
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