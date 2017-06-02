Rusya'dan NATO'ya sert tepki

Rusya'nın NATO nezdindeki Büyükelçisi Alexander Grushko, Moskova hükümetinin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'da askeri yayılmasından dolayı endişe duyduğunu belirterek, "NATO'nun hamleleri askeri planlama açısından karşılıksız kalmayacaktır." dedi.
Grushko, geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrasında Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
NATO-Rusya ilişkilerinin "çok parlak" olmadığını belirten Grushko, "NATO'nun genel tutumunda bir değişiklik olmazsa, biz ilişkileri geliştirmenin zor olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Grushko, NATO'nun Baltık bölgesine asker sevk etmesinin yeni bir "askeri güvenlik durumu" oluşturduğunu, Rusya'nın buna kayıtsız kalamayacağını ve kendi askeri araçlarını kullanarak cevap vereceğini kaydetti.
Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan tutumu sonrasında NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler ittifaktan ek güvenlik teminatı talebinde bulunmuştu.
Bu çerçevede NATO Rusya'yı "caydırmak" amacıyla 2016 Varşova Zirvesi'nde aldığı kararla "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" olarak adlandırdığı strateji ile Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya asker sevkiyatı başlatmıştı.
NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, NATO-Rusya Konseyi'nin büyükelçiler düzeyinde yakın zamanda toplanması bekleniyor. Diğer yandan, NATO'nun Baltık Operasyonları Deniz Tatbikatları çerçevesinde 4 bine yakın askeri Polonya'nın Szczecin limanında "savaş oyunları" tatbikatına dün başladı. Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.
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Rusya'nın NATO nezdindeki temsilcisi Grushko, "NATO'nun hamleleri askeri planlama açısından karşılıksız kalmayacaktır" dedi
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