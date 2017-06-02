16:20, 02 Haziran 2017 Cuma

Gazprom, Edison ve DEPA iş birliği protokolü imzaladı





Rus Gazprom, İtalyan Edison ve Yunan DEPA enerji şirketleri, Rus gazının Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya gönderilmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rus Gazprom, İtalyan Edison ve Yunan DEPA enerji şirketleri arasında, Rus gazının Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya gönderilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen imza törenine Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, DEPA Üst Yöneticisi Theodoros Kiçakos ve Edison Üst Yöneticisi Mark Benayoun katıldı. Söz konusu protokolle, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Avrupa'ya doğalgaz tedarik edecek ikinci hattı ile Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı ve Avrupa Poseidon Boru Hattı Projelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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