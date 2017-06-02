16:34, 02 Haziran 2017 Cuma

Makedonya yerel seçimleri Ekim ayında





Makedonya Cumhuriyeti Meclisi 4 oturumda seçim tüzüğünü değiştirerek, belediye başkanlarının görev sürelerini uzatma ve yerel seçimler Ekim ayında yapılması kararı getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Makedonya Cumhuriyeti meclisi dördüncü oturumda seçim tüzüğünü değiştirdi. Belediye başkanlarının görev süresi Ekim ayına kadar uzatıldı ve yerel seçimlerin Ekim ayında yapılması karar getirildi. Bu kararın ardından ilkokul ve lise eğitiminde öğrencilerin ve öğretmenlerin ekstern sınavlarıda kaldırıldı. Karar değişikliğiyle 2013’ten var olan ekstern sınavları kaldırıldı. SDSM milletvekillerine göre ekstern sınavının kaldırılması reform savaşının ilk galibiyeti olarak tanımlanıyor.

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