Makedonya yerel seçimleri Ekim ayında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya Cumhuriyeti meclisi dördüncü oturumda seçim tüzüğünü değiştirdi. Belediye başkanlarının görev süresi Ekim ayına kadar uzatıldı ve yerel seçimlerin Ekim ayında yapılması karar getirildi.
Bu kararın ardından ilkokul ve lise eğitiminde öğrencilerin ve öğretmenlerin ekstern sınavlarıda kaldırıldı. Karar değişikliğiyle 2013’ten var olan ekstern sınavları kaldırıldı.
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Makedonya Cumhuriyeti Meclisi 4 oturumda seçim tüzüğünü değiştirerek, belediye başkanlarının görev sürelerini uzatma ve yerel seçimler Ekim ayında yapılması kararı getirildi.
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