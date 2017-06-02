16:39, 02 Haziran 2017 Cuma

İstanbul-Sofya Ekspresi yarın başlıyor





İstanbul-Sofya Ekspresi ile Belgrad ve Bükreş bağlantıları başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TCDD Taşımacılık AŞ tarafından İstanbul-Sofya Ekspresi̇ i̇le bugün i̇ti̇barıyla Belgrad bağlantısı başlatılırken, yarın itibarıyla da Bükreş bağlantısı başlatılacak. TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 20 Şubat'tan itibaren İstanbul-Sofya arasında hizmet veren İstanbul-Sofya Ekspresi’ne Bükreş ve Belgrad bağlantısı sağlanmaya başladığı belirtildi. Bugün başlayan uygulamayla 15 Eylül'e kadar Belgrad, 3 Haziran-2 Ekim arasında ise Bükreş bağlantısının yapılacağı ifade edilen duyuruda, yataklı ve kuşetli vagonlardan oluşturulan İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa’ya yolculuk hem rahat hem ekonomik hale gelirken, iş, turistik amaçlı seyahatlere ayrı bir tat geldiği kaydedildi.

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