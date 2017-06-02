Terör örgütü propagandası yapan komando tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er S.A.'nın, sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlik yapan er S.A, sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er, sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"yla ilgili olarak, "Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var" dedi
Kozan ilçesinde bir olaya müdahale etmeye giden askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Musul ve Telafer'deki çatışmalardan kaçarak Kerbela'ya sığınan 500 Türkmen aileye TİKA tarafından gıda kolisi dağıtıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, FETÖ elebaşı Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına karar verildi
FETÖ'nün sözde "Antalya KOM imamı" olduğu belirtilen eski komiser tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rakka'dan çıkması için DAEŞ'e güvenli koridor açıldığına yönelik iddialara ilişkin, "Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuyu yakından takip ediyor. Bu yönde emareler var" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak yaşadığımız zilletten kurtuluşumuz, dinimiz İslam'la aramızdaki rabıtayı güçlendirmemizden geçiyor." dedi.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu polis 121 kişi hakkında dava açtı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sekiz okuldan 43 öğrenci 120'de 120 yaparak başarılı oldu
İstanbul-Sofya Ekspresi ile Belgrad ve Bükreş bağlantıları başlıyor
Rus Gazprom, İtalyan Edison ve Yunan DEPA enerji şirketleri, Rus gazının Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya gönderilmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Rubin hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt adına suç işlemek"ten suç duyurusunda bulundu