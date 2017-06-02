17:07, 02 Haziran 2017 Cuma

Terör örgütü propagandası yapan komando yakalandı





Sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan, S.A'nın Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan, S.A'nın Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptığı ortaya çıktı.

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