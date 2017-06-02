Çubuk'ta 43 öğrenci TEOG'da tüm soruları doğru yanıtladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 43 öğrenci, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamındaki 2. dönem merkezi ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtladı.
TEOG'da tüm soruları doğru yanıtlayan Yıldırım Beyazıt Ortaokulundan Sude Çevirgen, Elif Sena Türk, Emre Yılmaz, Burak Adar, Zehra Öztürk ve Çubuk Ortaokulundan Göksu Kesen ile Atakan Karagöz’ü makamında kabul eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Acehan, ilçede çok sayıda TEOG birincisinin çıkmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Başarının tüm ilçe halkının olduğuna işaret eden Acehan, "Eğitim alanında son zamanlarda özellikle sınavlar başta olmak üzere, sosyal ve kültürel çalışmalarda çok büyük başarılar alıyoruz. Bizler bu başarılarla gurur duyuyoruz. Bu nedenle de Milli Eğitim Müdürümüzü ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan da başarının artırılması için çalışmaların süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sekiz okulumuzdan 43 öğrencimiz 120'de 120 yaparak başarılı oldular. Çok büyük oranda tek yanlışlı öğrencilerimiz var. Bu başarıyı nasıl yakaladık derseniz ben her yıl mutlaka okul okul 8'inci sınıfları geziyorum. Onlara moral motivasyon konferansları veriyorum. Bunun kısmen etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında destekleme kurslarımız var. Özellikle tüm okullarımızda çocuklarımız derslerinin yanında okul çıkışı dersler alıyorlar, bu da faydalı bir çalışma. Biz bu başarıdan çok memnunuz. Başarı puanı geçen yıl ilçede yüzde 61 iken bu yıl yüzde 64 oldu."
TEOG'da Türkiye birincileri arasında yer alan Göksu Kesen de ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle başarı elde ettiğini belirterek, "Kitap okudum, teknolojiyle pek ilgilenmedim. Tüm yıl çalışmanın başarısını almak güzel bir duygu." diye konuştu.
Öğrencilerden Atakan Karagöz ise "Ailem evde sessiz bir ortam hazırlıyordu. Bunun yanında okulda verilen etüt sayesinde çok kolay derslerime adapte olabiliyordum. Ailemin ve okulun verdiği desteğin boşa çıkmaması çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde sekiz okuldan 43 öğrenci 120'de 120 yaparak başarılı oldu
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