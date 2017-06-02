Kozmik Oda soruşturmasında 121 kişi hakkında dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu polis 121 kişi hakkında dava açtı.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu polis 121 kişi hakkında dava açtı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sekiz okuldan 43 öğrenci 120'de 120 yaparak başarılı oldu
Sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan, S.A'nın Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul-Sofya Ekspresi ile Belgrad ve Bükreş bağlantıları başlıyor
Rus Gazprom, İtalyan Edison ve Yunan DEPA enerji şirketleri, Rus gazının Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya gönderilmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Rubin hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt adına suç işlemek"ten suç duyurusunda bulundu
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak
PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, PKK üyelerine baharda da nefes aldırmadı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşecek
Namık Kemal Üniversitesi düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürmek için sahte para basacakları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı
Haşim İşcan Geçidi'nde bisiklet satan dükkanda çıkan ve yandaki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü
Ankara'da bir otomobilden peşpeşe havaya açılan ateş sonucu polis alarma geçti