17:39, 02 Haziran 2017 Cuma

Kozmik Oda soruşturmasında 121 kişi hakkında dava açıldı



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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu polis 121 kişi hakkında dava açtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kozmik Oda" soruşturmasında, TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu polis 121 kişi hakkında dava açtı.

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