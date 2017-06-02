17:51, 02 Haziran 2017 Cuma

Şeyh Raid Salah'ın Türk büyükelçiliğindeki iftarı İsrail'i gerdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile İsrail arasında 'iftar' krizi yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'tek kişilik patlayıcı' olarak tanımladığı Şeyh Raid Salah'ın Türk büyükelçiliğinde düzenlenen iftar davetine katılması, iki ülke arasında gerilimi artırdı.

Türk Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Ökem, Arap ve Müslüman toplulukların liderlerinin katılımıyla perşembe akşamı iftar yemeğine ev sahipliği yaptı" ifadeleri kullanıldı.

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Salah, İsrail'de yasa dışı ilan edilen İslami Hareket'in kuzey kolunun liderliğini yapıyor. Salah, 2007'de Kudüs'te yaptığı bir konuşmada şiddete kışkırttığı gerekçesiyle 9 ay hapis yatmış, Ocak ayında cezaevinden çıkmıştı. Öte yandan Salah'ın daha önce de benzer suçlardan hapis yattığı kaydedildi.

Büyükelçi Kemal Ökem JPost'a yaptığı açıklamada iftar yemeğinin özel bir davet olduğunu ve ‘siyasi bir etkinlik' olmadığını söyledi.

Ökem, "Herhangi bir mesaj verilme niyeti yoktu. Bu sadece birliğe işaret eden bir iftar yemeği" dedi.

Bireysel davetiye yollamadığını belirten Ökem, Salah'ın da genel bir davet üzerine yemekte bulunduğunu dile getirdi.

Ökem şöyle konuştu: "Sizin Şabat yemeklerinizde olduğu gibi, farklı gruplardan insanların bir araya gelip yemek yediği ve Ramazan'ın işaret edildiği bir iftar yemeğiydi. Bütün mesaj buydu: İnsanlar için barış ve refah."