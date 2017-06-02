18:26, 02 Haziran 2017 Cuma

Esed rejiminden Dera'ya yoğun askeri sevkiyat



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Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin ele geçirdiği yerleri geri almak için bölgeye yoğun askeri sevkiyat yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin ele geçirdiği yerleri geri almak için bölgeye yoğun askeri sevkiyat yapıyor. Son 3 günde çoğu Rus yapımı askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı milisleri içeren 6 konvoy, Şam-Dera yolundan Dera'ya girdi. Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Abdullah Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, "Bu büyük sevkiyatların rejimin Dera'da kaybettiği bölgeleri tekrar alma niyetini gösteriyor." dedi. Ebu Zeyd, muhaliflerin de olası saldırıya karşılık operasyon odası kurduklarını ve giren konvoylara saldırı düzenlemeye başladıklarını belirtti. Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakimken, Dera Beled'de sadece Menşiyye semtini elinde tutuyor. Dera il merkezinin yüzde 45'ine hakim olan askeri muhalifler, 4 ay önce rejimin yoğun hava saldırılarına karşılık operasyon başlatmış, Menşiyye'nin büyük kısmını ele geçirmişti. Muhalifler, Menşiyye'yi ele geçirerek Dera Beled'in tamamında kontrolü sağlamaları halinde il merkezinin yüzde 60'ına hakim olacak.

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