Trump'ın iklim kararı sıcaklığı artırabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim değişikliğine karşı geçen yıl yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini geri çekme kararının 21. yüzyıl sonu itibariyle küresel sıcaklıkları "en kötü senaryoya göre" 0,3 derece artırabileceği uyarısında bulundu.
Örgütün Atmosfer Araştırma ve Çevre Dairesi Başkanı Deon Terblanche, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın açıklamasının ardından örgütün yeni bilimsel modeller yayımlamadığını söyledi.
Terblanche, her koşulda iklimin ısınmaya devam edeceğini belirterek, ABD Başkanı Trump'ın iklim değişikliğini önlemek için geçen yıl yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geri çekme kararının "en kötü senaryoya göre" küresel sıcaklıkları 21. yüzyıl sonunda 0,3 derece artırabileceğine dikkati çekti.
Trump, kampanya döneminde sözünü verdiği şekilde ABD'yi, iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan ve geçen yıl imzalanan uluslararası anlaşmadan geri çektiğini açıklamıştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan anlaşma metni, konferansa katılan ülkelerin delegeleri tarafından onaylanmıştı. Anlaşma, 22 Nisan 2016'da BM Genel Merkezi'nde aralarında ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke tarafından imzalanmıştı.
ABD, Çin ve Türkiye dahil 190'dan fazla ülkenin imza attığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti.
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