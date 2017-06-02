19:42, 02 Haziran 2017 Cuma

FETÖ'nün sözde 'KOM imamı' tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sözde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sözde (KOM) "imamı" olduğu belirtilen eski komiser tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan ve komiser olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen S.B, Kemer ilçesindeki lüks bir otelde yakalandı.

Şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının odasında yapılan aramada, bir çantanın gizli bölmesinde dijital materyaller, sahte kimlikler ve seyahat belgeleri ele geçirilmişti. S.B'nin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenmişti.