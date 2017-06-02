Japonya nüfusunda son 117 yılın en sert düşüşü

Japonya nüfusunda son 117 yıldaki en büyük düşüş, geçen yıl kaydedildi.
Kyodo'nun haberine göre, hükümet tarafından yaptırılan araştırma, 2016'nın hem en az sayıda bebeğin doğduğu hem de en fazla sayıda ölümün kaydedildiği yıl olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 2016'da bir önceki yıla göre 28 bin 698 düşüşle 976 bin 979 bebek dünyaya geldi. Bu, nüfus sayımının başladığı 1899 yılından bu yana kaydedilen en az doğum rakamı oldu.
Doğan bebek sayısının ilk kez 1 milyonun altına düştüğü ülkede ölen kişi sayısı ise savaş sonrası en yüksek rakam olan 1 milyon 307 bin 765'e yükseldi.
Sağlık bakanlığı verilerine göre, bir önceki yıla oranla 330 bin 786 azalan nüfusta bugüne kadarki en sert düşüş görüldü.
Ülkedeki doğum oranı, 0,01 puan düşüşle 1,44'e geriledi.
Doğum oranlarının, 1970'lerden bu yana giderek düştüğü ülkede, nüfusun korunması için doğurganlık oranının 2,07 olması gerektiği hesaplanıyor.
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