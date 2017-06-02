19:54, 02 Haziran 2017 Cuma

Dink davasında Gülen için tutuklama kararı





Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, FETÖ elebaşı Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında ise Gülen'in yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle gıyaben tutuklanmasına, aralarında Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 6 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme, Dink cinayeti davasıyla birleşen yeni dosyanın sanıkları eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, gazeteci Ercan Gün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışarak yakalanan ve meslekten ihraç edilen Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla hükmetti

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