20:07, 02 Haziran 2017 Cuma

Muğla'da 98 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı





Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştıkları saptanan 98 kaçak göçmen ile kaçışı organize etmekle suçlanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki kontrol noktasında şüphelendikleri 4 aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araçların sürücüleri, Milas - Bodrum karayoluna doğru kaçmaya başladı. Baharlı kavşağında durdurulan araçlarda yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları belirlenen 98 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi. Ekipler, biri öncü olarak, diğeri taşıma amaçlı kullanılan 4 araç sürücüsünü organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı. Kaçak göçmenler yasal işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.

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