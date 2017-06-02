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TİKA'dan Iraklı Türkmenlere yardım eli
TİKA'dan Iraklı Türkmenlere yardım eli

Musul ve Telafer'deki çatışmalardan kaçarak Kerbela'ya sığınan 500 Türkmen aileye TİKA tarafından gıda kolisi dağıtıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Irak'ta DEAŞ tarafından yerlerinden edilen Türkmen ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Musul ve ona bağlı Telafer'deki evlerini terk edip ülkenin güneyindeki Kerbela'ya yerleşen 500 Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.

Yardım dağıtım organizasyonuna TİKA Başkanı Serdar Çam ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

Çam ve Yıldız, yardım dağıtımı sonrası Kerbela Valisi Akil Turayhi ile valilik binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Musul ve Telafer'deki yüzlerce Türkmen, DEAŞ saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşmüştü.

Türkmenler, başkent Bağdat'ın yanı sıra Necef, Kerbela, Babil gibi güney kentlere sığınmıştı. 



İlgili Konular TİKA Iraklı Türkmenler
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