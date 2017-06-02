Kongo'daki şiddet olaylarında 58 çocuk öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddet olaylarında yıl başından bu yana en az 58 çocuğun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ülkedeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) yazılı açıklamasında, ülkenin orta kesiminde yaşanan şiddet olaylarında 5 ayda en az 58 çocuğun hayatını kaybettiği, 46'sının da yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Maman Sidiku'nun sözlerine de yer verildi. Sidiku, güvenlik güçleriyle çatışan silahlı kişilerin çocukları kalkan olarak kullandığını belirtti. Siduku çocuk haklarının ihlal edildiğini vurguladı.
Şiddet olaylarının devam etmesinden endişe duyduğunu kaydeden Sidiku ayrıca, silahlı kişileri etkisiz hale getirmeye çalışan güvenlik güçlerinin de orantısız güç kullandığını dile getirdi.
Öte yandan birçok sivil toplum kuruluşu, ülkenin orta kesiminde ağustos ayında patlak veren şiddet olaylarının incelenmesi için BM İnsan Hakları Konseyine başvurdu.
Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, Ağustos 2016'ta polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde saldırılar düzenliyor. BM verilerine göre, şu ana kadar meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi de göç etmek zorunda kaldı.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta kesimindeki şiddet olaylarında, 5 ayda en az 58 çocuk hayatını kaybetti
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