20:31, 02 Haziran 2017 Cuma

Adana'da jandarma minibüsü devrildi: 8 asker yaralı





Kozan ilçesinde bir olaya müdahale etmeye giden askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu 8 askerin yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle hareket etti. Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi. Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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