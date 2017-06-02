20:36, 02 Haziran 2017 Cuma

Malta'da seçmenler yarın sandık başında





Maltalı seçmenler, Malta Temsilciler Meclisi'nde 5 yıl görev yapacak yeni üyeleri belirlemek için yarın sandık başına gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Malta'da seçmenler, yarın erken genel seçim için sandığa gidecek. Yaklaşık 450 bin nüfuslu Malta'da halk yarın 65 sandalyeden oluşan Malta Temsilciler Meclisi'nde 5 yıl süreyle görev yapacak yeni üyeleri belirleyecek. AB dönem başkanlığını yürüten ülkede, yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak oy verme işlemi, saat 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek. Ülkedeki kurallar gereği, oy sayım işlemleri sandıklar kapanmasının ardından değil pazar günü yapılacak. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarının da pazar günü gelmesi bekleniyor. Malta'da mayıs ayı sonunda açıklanan son kamuoyu yoklamalarında halkın 2013'ten bu yana iktidarda olan İşçi Partisi'nin (PL) ekonomi politikalarına ve genel olarak hükümetin uygulamalarına güven duyduğu kaydedilirken, Başbakan Joseph Muscat liderliğindeki PL'nin, Simon Busuttil liderliğindeki Milliyetçi Parti'nin (PN) 4 ila 6 puan önünde olduğu ortaya çıktı. Anketlerde, kararsızların oranının da yüksek olduğu vurgulandı.

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