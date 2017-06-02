DEAŞ karşıtı koalisyon 'yanlışlıkla' 484 sivili öldürmüş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanan raporda, DEAŞ'la mücadelenin başladığı Ağustos 2014'ten bu yana ABD öncülüğündeki koalisyonun 484 sivili "yanlışlıkla" öldürdüğü belirtildi.
Aynı süre içinde Irak ve Suriye'de 21 bin 35 hava saldırısının düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 440 sivil kaybı ihbarı geldiği kaydedilen raporda, bunlardan sadece 118'inin "güvenilir" bulunduğu, sivil kayıpların ise 484 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 396 olarak ifade edilmişti.
Rapora göre koalisyon, nisan ayında eski aylardan kalan 47 sivil kayıp ihbarını incelerken, aynı ay içinde Irak ve Suriye'de sivil kayıplarına ilişkin 43 ihbar alındı.
İncelemesi tamamlanan 47 hava saldırısıyla ilgili ihbarlardan 17 ihbarın asılsız, 16 ihbarın ise güvenilir olduğuna yer verildi. Söz konusu 16 ihbarda toplam 132 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Raporda 38 ihbarın ise değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.
Yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.
Suriye ve Irak'taki hava saldırılarını ağırlıklı olarak yerel kaynaklardan izleyen Airwars adlı haber sitesinde, koalisyonun göreve başladığı günden bu yana ölen sivil sayısının 3 bin 100’den fazla olduğu kaydedildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten bugüne kadar kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarında 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıklandı
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