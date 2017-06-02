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Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var
Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"yla ilgili olarak, "Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, FETÖ’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"yla ilgili olarak, "Maalesef ana muhalefet partisinin liderinin, densiz bir şekilde, belki de planlı bir şekilde, 'kontrollü bir darbedir' şeklindeki yaklaşımı salona da geçmiş, salonda da aynı şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü duruşmasını takip etti.

Kuzu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok rahat bir yargılama ortamı olduğunu söyledi.

Duruşmaları takip eden şehit aileleri ve gazilerin toplumdan biraz daha fazla ilgi beklediğini kaydeden Kuzu, "Hem moral olarak hem de salonu dolu hale getirmek adına söylüyorlar. Ben de aynı kanaatteyim. Biraz daha ilgi olması lazımdı. Partimizden epey milletvekili vardı, 10-15 milletvekillimiz davayı takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Savunmalara değinen Kuzu, sanıklardan hiçbirinin suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Tamamen sanal durumdan bahsediyorlar. Maalesef ana muhalefet partisinin liderinin, densiz bir şekilde, belki de planlı bir şekilde, 'kontrollü bir darbedir' şeklindeki yaklaşımı salona da geçmiş, salonda da aynı şeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var bu işte. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta da yaptı. 6 ve 7 Ekim Kobani olaylarında benzer şeyleri yaptı ve halen aynısını yine devam ettiriyor. Bu salonu etkiler, toplumu etkiler, ama nereden bakarsan bak bu suçüstü halidir. Elbette savunması alınır ama mahkeme de kararını doğru şekilde bence verecektir. Biraz daha sabır istiyor bu mesele. Biraz daha takip istiyor. İnşallah sonuca varacağız."



İlgili Konular chp AK Parti Burhan Kuzu
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