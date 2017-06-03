01:03, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Almanya'da terör alarmı





Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildiği bildirildi. Koblenz polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada terör saldırısı şüphesine ilişkin somut bilgiler bulunduğu ifade edildi. Organizatör ve güvenlik güçlerinde yapılan değerlendirmede festivalin bugünkü ayağının sona ermesi kararı alındığı belirtilen açıklamada müzikseverlerin konser alanını terk ettikleri kaydedildi.

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