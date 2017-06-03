Gazze sınırında gerginlik: 9 yaralı

Gazze'nin doğusundaki El-Karara, Nahil Uz, El-Bureyc ve Cebaliya Mülteci Kampı bölgelerinde meydana gelen çatışmalarda İsrail askerleri kendilerine taş ve molotof kokteyli atan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak karşılık verdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, 2 Filistinlinin bacaklarından yaralandığını, aralarında ilk yardım görevlilerinin de bulunduğunu 7 kişinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.
Kudra ayrıca İsrail askerlerini, çatışma çıkan bölgelerde görevlerini yapan ambulansları ve ilk yardım ekiplerini kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.
"İsrail'in ambulansları hedef almasını büyük bir endişeyle izliyoruz." diyen Kudra, uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine sessiz kalmasının bu ülkeyi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini kaydetti.
Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda aralarında ilk yardım görevlilerinin de olduğu 9 kişinin yaralandığı bildirildi
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