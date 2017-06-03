Güncelleme: 03:14, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Google Chrome reklamları engelleyecek





Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Google'dan yapılan açıklamada, Chrome'un yeni versiyonu sayesinde kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarında karşılarına çıkan reklamlarla otomatik oynamaya başlayan müzik ve görüntüleri engelleyebileceği belirtildi. Öte yandan, internet sitesi sahiplerinin büyük kısmının reklam gelirleriyle kendi işlerini finanse ettiğine dikkat çekilirken, Google'ın reklamları filtrelemek için ücret isteyeceği ve bu ücretin yüzde 10'unu alacağı kaydedildi. Buna göre, kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarını tamamen reklamsız görmek için cüzi bir ücret ödeyeceği, ücret ödememeleri halinde ise internet sitelerinde sadece belli standartlara uyan reklamların gösterileceği ifade edildi.

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