Güncelleme: 04:18, 03 Haziran 2017 Cumartesi

ABD'den çekilme kararına dair açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden önce, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını ve arkasında onun yönetiminin durduğunu dile getiren Tillerson, "ABD'nin sera gazı emisyonunu düşürme anlamında çok iyi bir sicili olduğunu herkes kabul etmeli" dedi.

Bu anlaşma olmadan da emisyonları düşürme çabalarının süreceğini anlatan Tillerson, "Bu emisyonları düşürme çabalarımızın gelecekte değişeceğini sanmıyorum. Umarım herkes meseleye bu şekilde bakar" değerlendirmesinde bulundu.

30 EYALETTE YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMIYLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILIYOR

Öte yandan, ABD g enelinde 30 civarında eyaletin, emisyonları düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya başladığı bildirildi. Özellikle California ve New York gibi önemli eyaletlerin senatolarında alınan son kararlarla, bu bölgelerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ve doğa dostu teknolojik adımlar atma yönünde iradenin ortaya konulduğu belirtildi.

Ülkenin önde gelen 25 şirketi, dün New York Times gazetesine tam sayfa ilan vererek, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'na sadık kalmasını talep etmişti.