09:35, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Fatih Belediyesince Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda düzenlenecek "sokak iftarı"na katılacak.

(İstanbul/20.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik ve belediye tarafından düzenlenen iftar programına katılacak, Mardin ve Midyat'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Mardin/19.41)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD'ın geleneksel iftarına iştirak edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu - PTT Resmi Kargo Tedarikçisi Sözleşmesi imza törenine, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi ile iftar programına katılacak.

(İstanbul/10.30/Kars/18.00/19.45)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit polis Velid Bektaş anısına düzenlenecek iftara katılacak, Atletizm ve Basketbol Ümit Milli Takımı'nın kampını ziyaret edecek.

(Bolu/20.00/21.15)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile Real Madrid, Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya gelecek.

(Cardiff/21.45)

3- Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Atiker Konyaspor, Adanaspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Osmanlıspor maçları oynanacak.

(Kayseri/14.00/İstanbul/Adana/Rize/Trabzon/İstanbul/17.00)

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu dördüncü maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Sofya/17.30)

6- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi C2 Grubu ikinci maçında Mısır ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

ÖZEL HABER

1- Borsa, rallisini 6'ncı aya taşıdı

- Borsa İstanbul'da Aralık 2016'da başlayan yükselişini bu yıl rekorlarla devam ettiren BIST 100 endeksi, aylık bazda yükseliş rallisini 6'ncı aya taşıyarak mayısı da değer kazancıyla tamamladı

- BIST 100 endeksi, 6 ayda yüzde 31,8 artış sağlayarak 100.000 seviyelerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesini sağladı

- Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal:

- "Hisse senedi için şartların hala olumlu olduğunu düşünmekteyiz ve hisse pozisyonu taşımakla ilgili tedirginlik hissetmiyorum. Mevcut durumda BIST 100 endeksinde yüzde 2,80'lik artışla 100.000 seviyesi görülebilir"

- Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan:

- "MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi'ni baz aldığımızda son yükselişe rağmen çarpanlar bazında hala yüzde 25 civarında bir iskonto var"

2- Merkezi ortak sınavlarda "matematik" barajı aşıldı

- Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavlara ilişkin verilere göre, matematik dersinin başarı ortalaması ilk defa 50 puanın üzerine çıkarak 55,35 puan düzeyinde gerçekleşti

- Sınavda en yüksek başarının elde edildiği din kültürü ve ahlak bilgisi testinde 146 bin öğrenci, 20 sorunun tamamını doğru yanıtladı

- 139 bin öğrenci İngilizce dil testinin, 112 bin öğrenci fen bilimleri testinin, 177 bin öğrenci Türkçe testinin, 180 bin öğrenci TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinin, 76 bin öğrenci de matematik testinin tüm sorularına doğru cevap verdi.

3- "Yeni Havalimanı, dünya havacılık sektörüne katkı sağlayacak"

- İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu:

- "İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacak"

- "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Bizim slot sayımızda bir sorun olmayacağı için onların da kapasitelerini artırmada yardımcı olacağız. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız"

- "Havalimanı inşaatının yüzde 52,5'i tamamlandı"

- "İlk faaliyette yaklaşık 75 milyon yolcu bekliyoruz"