09:54, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Danimarka'da terör paniği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ünlü eğlence parkı Tivoli yakınında elinde silahla polislere yaklaştığı iddia edilen kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Silah seslerini terör saldırısı zanneden çevredeki vatandaşlar ve turistler panik yaşadı.

İddiaya göre, Kopenhag emniyetinden birkaç polisin rutin kontrol yaptığı sırada bir kişi elinde silahla onlara doğru ilerleyerek tehdit oluşturdu.

Polisler şüpheliye ateş açarak etkisiz hale getirdi. Kopenhag'ın en işlek caddelerinden H.C. Andersen Bulvarı civarında bulunan ve silah seslerini duyan vatandaşlar ile turistler terör saldırısı endişesiyle paniğe kapıldı.

Danimarka basınında servis edilen amatör çekim görüntülerde, polislerin şüpheliye ateş açmasıyla çevredekilerin kendilerini yere atarak korumaya çalıştığı, ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı yer aldı.

Olayın ardından Tivoli ile Kopenhag Belediye Meydanı'nı ayıran H.C. Andersen Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafikte aksamalar yaşandı.

Ziyaretçilerden bazılarının tahliye edildiği Tivoli ise olayın terör saldırısı olmadığı anlaşılınca yeniden açıldı.

Kopenhag emniyetinin açıklamasında, şüphelinin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi, olayın terör saldırısı olarak soruşturulmadığı vurgulandı.

ŞÜPHELİNİN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Ekstra Bladet gazetesinde yer alan habere göre, şüphelinin kalçasına kurşun isabet etti.

Gazetenin bir muhabiri, zanlının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını, sağlık görevlilerinin ise onu ambulansa bindirmeden önce herhangi bir tedavi uygulamadığını aktardı.

Görgü tanıkları, polislerin şüphelinin başına doğru da ateş ettiğini ileri sürdü.

Hastanede olduğu belirtilen ve son durumu hakkında bilgilendirme yapılmayan şüpheli hakkında görev başındaki memura şiddet uygulamaktan dolayı gıyaben tutuklama kararı çıkarılacağı açıklandı.