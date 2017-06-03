10:25, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Krize neden olan siber saldırı için FBI da devrede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA) sitesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamaların yayınlanması ve Katar hükümetinin 'siber saldırı' olduğuna dair savunmasıyla Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krize neden olan siber saldırıyla ilgili FBI da devreye girdi

Saldırının faillerinin bulunması için oluşturulan komisyonuna yakın üst düzey bir yetkili, 23 Mayıs'ta QNA'ya yapılan siber saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında Katar'ın talebiyle FBI'dan bir ekibin geldiğini, bu kişilerin başkent Doha'da güvenlik görevlileriyle incelemelerine devam ettiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen hafta belirttiği gibi siber saldırı konusunda gizlemek istedikleri hiçbir şeyin olmadığını, soruşturmayı şeffaf bir şekilde gerçekleştirerek sorumluları ortaya çıkarmak istediklerini, FBI'dan çağrılan ekibin de bu gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti.

FBI ekibinin bir haftadan bu yana başkentte çalışmalarına devam ettiğini kaydeden yetkili, "dost ülke" diye tanımladığı ve adını vermek istemediği başka bir ülkeden görevlilerin de incelemelere katıldığını ve kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.

Katar ile Arap ülkeleri arasındaki siber saldırı krizi

QNA sitesi, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almalamalarını talep etmişti.