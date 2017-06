Krize neden olan siber saldırı için FBI da devrede

Akıncı, New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin, süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." dedi