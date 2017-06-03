10:35, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Türken Vakfından New York'ta iftar programı





Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türken Vakfı tarafından New York'un Manhattan bölgesinde iftar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türken Vakfı tarafından New York'un Manhattan bölgesinde iftar verildiği bildirildi. İftara, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türken Vakfı Başkanı Behram Turan'ın yanı sıra akademi, Amerikalı Müslüman toplum temsilcileri ve medya camiasından davetliler katıldı. Yemeğin ardından konuşan Büyükelçi Sinirlioğlu, Türken Vakfının farklı uluslardan birçok Müslüman öğrenciyi iftar vesilesiyle bir araya getirdiğini söyledi. Sinirlioğlu, vakfın ABD'deki Müslüman öğrenciler için önemli ve yararlı çalışmalar yaptığını belirterek, gösterdikleri çabadan dolayı vakıf çalışanlarına teşekkür etti. Vakıf Başkanı Turan da iftar vesilesiyle New York'taki Müslüman toplulukları bir araya getirerek ağırlamaktan şeref duyduklarını dile getirdi.

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