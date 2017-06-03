10:41, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Avustralya başbakanından vatandaşlarına DEAŞ uyarısı





Avustralya Başbakanı Turnbull, vatandaşlarını Güneydoğu Asya'da DEAŞ'ın hedefi olabilecekleri konusunda uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya Başbakanı Turnbull'dan, vatandaşlarını Güneydoğu Asya'da DEAŞ'ın hedefi olabilecekleri konusunda uyarı yapıldı. Singapur'da 2-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen IISS Shangri-La Dialogue 2017 toplantısının açılış konuşmasını yapan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında bölgesel güvenlik, Güney Çin Denizi'ndeki gerilim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve artan terörizm meselelerine değinen Turnbull, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) resmi sayfasında yer alan açıklamaya göre terör tehditlerinin arttığına işaret etti. Turnbull, "2002 yılında Bali'deki saldırının acısı hafızalarımızda. Avustralyalılara yönelik bir sonraki kitlesel saldırının, Güneydoğu Asya'da olabileceği konusundaki ihtimalleri dikkatle takip ediyorum. DEAŞ'ın propagandalarında, önceden mevcut olan bağlantılarını etkinleştirdiği ve yeni elemanlar edindiği görülüyor." ifadelerini kullandı. Avustralyalılar turistik seyahatlerinde genellikle Güneydoğu Asya'da Endonezya, Filipinler, Fiji, Tayland ve Vietnam gibi ülkelere gitmeyi tercih ediyor.

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