Çorum'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"yla ilgili olarak, "Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var" dedi