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Çorum'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
Çorum'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Örgüt yapılanmasında "abla" olarak görev aldıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çorum'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 20 kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerine katıldıkları ve bazılarının "abla" olarak görev aldığı iddia edilen 27 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski öğretmen, esnaf ve ev hanımı olan zanlılardan 20'si, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada bulunan bazı materyallere el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlı aranıyor.



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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