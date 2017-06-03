11:03, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Şırnak'ta şehit olan 13 asker Danimarka'da anıldı





Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker, Danimarka'nın Frederikssund kentindeki Orhan Gazi Camisi avlusuna kurulan iftar çadırında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker, Danimarka'nın Frederikssund kentindeki Orhan Gazi Camisi avlusuna kurulan iftar çadırında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Türkiye kökenli çok sayıda gurbetçinin yanı sıra bir grup Afrikalı Müslüman, başkent Kopenhag’ın 40 kilometre kuzeyinde yer alan ve oruç süresi yaklaşık 19 saat olan Frederikssund'da cami avlusundaki çadıra geldi. Cami cemaati, iftar öncesi Şırnak şehitleri anısına düzenlenen programa katıldı. Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı Orhan Gazi Camisi'nin din görevlisi Sedat Aydınlı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettirdi. Anma programının ardından oruçlarını açıp iftar yapan gurbetçiler ve Afrikalı Müslümanlar, sohbet ederek teravihi bekledi. Katılımcılar, teravih namazını da kıldıktan sonra dağıldı.

İlgili Konular şırnak şehitleri Danimarka

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.