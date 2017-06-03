Kolombiya'da eski FARC yöneticisi Suarez serbest

Kolombiya'da Özel Barış Mahkemesi, eski devlet başkanı adayı Ingrid Betancourt'un kaçırılması olayına karışan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) yöneticilerinden Alexander Farfan Suarez'in serbest bırakılmasına karar verdi.
Yerel basında çıkan haberlerde, eski devlet başkanı adayı Betancourt'un 2002'de kaçırılması olayına karışan ve "Enrique Gafas" ismiyle de bilinen Suarez'in, tutuklu kaldığı 9 yılın ardından başvurduğu Özel Barış Mahkemesi tarafından şartlı tahliye edildiği duyuruldu.
Kolombiya'da 2002 yılındaki devlet başkanlığı seçiminden önce kaçırılan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunan Betancourt, FARC'ın elinde geçirdiği 6 yılın ardından Kolombiya ordusunun 2008'de düzenlediği "Şah Operasyonu" ile kurtarılmıştı.
Suarez, Betancourt'un ve aralarında 3 Amerikalı müteahhidin de bulunduğu 15 rehinenin kurtarıldığı operasyonda, FARC'ın diğer yöneticilerinden Gerardo Aguilar ile birlikte yakalanmış ve Suarez'in o süreçte Betancourt'un muhafızlığını yaptığı ortaya çıkmıştı.
Kolombiya Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında aldığı kararla, ABD tarafından da istenen Suarez'in ülkeye gönderilmesine onay vermemişti.
Dönemin Savunma Bakanı olan Juan Manuel Santos'a devlet başkanlığına giden yolda büyük halk desteği kazandıran bu operasyon için Kolombiya ordusu örgüte sızmıştı.
Askerler, rehinelerin, FARC'ın 2011'de öldürülen o dönemdeki yöneticisi Alfonso Cano'ya götürüldüğünü söylemiş ve rehineleri Birleşmiş Milletlere ait gibi gösterilen 2 helikoptere bindirmeyi başarmıştı.
Suriyeli muhaliflerden Şimali, Beşşar Esed rejiminin, Humus'un kuzey kırsalından başlayarak Hama'nın güney kırsalına kadar uzanan muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan halkı göç ettirmeyi planladığını söyledi
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2008'de eski devlet başkanı adayı Betancourt'un kurtarılmasına yönelik yapılan "Şah Operasyonu" ile yakalanan FARC yöneticisi Suarez serbest bırakıldı
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