11:53, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Türkiye'den Türkmenistan'a 'enerji' desteği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkiye'nin gerekli koşullar oluştuğunda Türkmenistan gazını Avrupa'ya iletmeye hazır olduğunu belirterek, "Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan’ın doğalgaz projelerini destekliyoruz." dedi.

Aşkabat Uluslararası Enerji Şartı Forumu'nda soruları cevaplayan Kapucu, 2017'nin, Türkmenistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 25'inci yılı olduğunu söyledi.

Ülkeler arasındaki kültürel yakınlık, dil ve din birliğinin çok yönlü ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getiren Kapucu, şöyle konuştu:

"Bir millet iki devlet söylemi Türkmenistan için de geçerli. Türkmenistan ile ekonomik ilişkilerimiz mükemmel seviyede, her alanda yakın ilişki ve iş birliğimiz var. Ticaretimiz de bu çerçevede ülkenin bağımsızlığından bu yana önemli artış kaydetti. 2013 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 3 milyar doları geçti. Şimdi dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bir parça düştü ama hala önemli ticaret hacmine sahibiz. Şu anda iki ülke arasında 1,7 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var. Türk müteahhitlik firmaları şu ana kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık proje tamamladı. Önemli altyapı ve üstyapı projelerini Türk müteahhitleri yaptı. Türk müteahhitlerin en iyi iş yaptığı ülke Türkmenistan."

İPEK YOLU'NDA TÜRKMENİSTAN ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI

Kapucu, Türkmenistan ile ikili ilişkilerde ulaştırma ve enerji iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, İpek Yolu Projesi’nin canlandırılmasında, Türkmenistan’ın önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Türkmenbaşı şehrinde bu amaca hizmet edecek bir liman projesi bulunduğunu belirten Kapucu, "Bunu da bir Türk şirket yapıyor. Önümüzdeki sene, o da tamamlanacak. Dolayısıyla yol-kuşak projesi bağlamında önemli bir altyapı projesi daha hizmete girmiş olacak. Bu çok büyük hacimli bir proje. Sadece Hazar'ın değil, dünya çapında önemli liman projelerinden biridir." diye konuştu.

Kapucu, Türkiye'nin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan'ın doğalgaz projelerini desteklediğinin altını çizerek, "Bunlardan biri Hazar geçişli proje ve bunun üzerinde hala çalışılıyor. Biz bu projeyi başından beri destekliyoruz. Gerekli koşullar oluştuğunda Türkmenistan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletmeye hazırız." dedi.