11:57, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem FETÖ'den gözaltında





Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşinin FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakanlık Başmüşavirliği görevini sürdüren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem ile eşi Gülümser Erdem hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi. Birol Erdem, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu sabah Etimesgut'taki evinde, eşi Gülümser Erdem ise ablasının Yenimahalle'deki evinde gözaltına alındı. Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.

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