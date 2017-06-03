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Akıncı, New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyor
Akıncı, New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin, süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yarın üçlü görüşmede bir araya geleceği New York'a gitmek üzere Ada'dan ayrıldı.

Akıncı, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, New York'taki üçlü görüşmede hedefin süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." ifadesini kullandı. 

New York'a mevcut mutabakatlar ve uzlaşılmış zemine tamamen uygun şekilde gittiklerini belirten Akıncı, "Yeni ön koşullar Kıbrıs'ta kabul edilmediği gibi New York'ta da, Cenevre'de de kabul edilemez. Tüm başlıkları birbiriyle ilintili bir şekilde ele alarak sonuca götürmeye hazırız." diye konuştu.

Cenevre'de ocak ayında yapılan konferansın sonuç bildirgesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu sonuç bildirgesinde de öngörüldüğü şekilde, Mont Pelerin kasabasında beş tarafın katıldığı, güvenlik ve garantiler başlığı ile ilgili teknik çalışmalar yapıldı. Konferans yeniden toplanabilirse bu teknik çalışmanın, konferans başında takdimi çok doğaldır. Konferansın başlangıcında güvenlik ve garantiler başlığı altında Mont Pelerin'deki beşli çalışmanın getirilip sunulması gayet doğaldır. Doğal olmayan 'güvenlik ve garantiler başlığının bitirilmesi, ardından toprak başlığının bitirilmesi, daha sonra da dört başlığın kendi içinde konuşulmaya başlanması' talebidir. Doğal olmayan ve mutabakatlara aykırı olan budur. Kıbrıs konferansının toplanması ve toprak düzenlemeleri konusunda tarafların BM'ye çalışma sunması da, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesiyle sağladığı hususlardır. Biz New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyoruz."



İlgili Konular KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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