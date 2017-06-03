Akıncı, New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yarın üçlü görüşmede bir araya geleceği New York'a gitmek üzere Ada'dan ayrıldı.
Akıncı, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, New York'taki üçlü görüşmede hedefin süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." ifadesini kullandı.
New York'a mevcut mutabakatlar ve uzlaşılmış zemine tamamen uygun şekilde gittiklerini belirten Akıncı, "Yeni ön koşullar Kıbrıs'ta kabul edilmediği gibi New York'ta da, Cenevre'de de kabul edilemez. Tüm başlıkları birbiriyle ilintili bir şekilde ele alarak sonuca götürmeye hazırız." diye konuştu.
Cenevre'de ocak ayında yapılan konferansın sonuç bildirgesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:
"Bu sonuç bildirgesinde de öngörüldüğü şekilde, Mont Pelerin kasabasında beş tarafın katıldığı, güvenlik ve garantiler başlığı ile ilgili teknik çalışmalar yapıldı. Konferans yeniden toplanabilirse bu teknik çalışmanın, konferans başında takdimi çok doğaldır. Konferansın başlangıcında güvenlik ve garantiler başlığı altında Mont Pelerin'deki beşli çalışmanın getirilip sunulması gayet doğaldır. Doğal olmayan 'güvenlik ve garantiler başlığının bitirilmesi, ardından toprak başlığının bitirilmesi, daha sonra da dört başlığın kendi içinde konuşulmaya başlanması' talebidir. Doğal olmayan ve mutabakatlara aykırı olan budur. Kıbrıs konferansının toplanması ve toprak düzenlemeleri konusunda tarafların BM'ye çalışma sunması da, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesiyle sağladığı hususlardır. Biz New York'a aynı sonuç alıcı yaklaşımla gidiyoruz."
Suriyeli muhaliflerden Şimali, Beşşar Esed rejiminin, Humus'un kuzey kırsalından başlayarak Hama'nın güney kırsalına kadar uzanan muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan halkı göç ettirmeyi planladığını söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin, süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." dedi
2008'de eski devlet başkanı adayı Betancourt'un kurtarılmasına yönelik yapılan "Şah Operasyonu" ile yakalanan FARC yöneticisi Suarez serbest bırakıldı
Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker, Danimarka'nın Frederikssund kentindeki Orhan Gazi Camisi avlusuna kurulan iftar çadırında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı
Avustralya Başbakanı Turnbull, vatandaşlarını Güneydoğu Asya'da DEAŞ'ın hedefi olabilecekleri konusunda uyardı
Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türken Vakfı tarafından New York'un Manhattan bölgesinde iftar verildi
Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krize neden olan siber saldırıyla ilgili FBI da soruşturuyor
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ünlü eğlence parkı Tivoli yakınında elinde silahla polislere yaklaştığı iddia edilen kişi vurularak öldürüldü
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararlarına rağmen emisyonları düşürme çabalarının süreceğini söyledi
Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda aralarında ilk yardım görevlilerinin de olduğu 9 kişinin yaralandığı bildirildi
Maltalı seçmenler, Malta Temsilciler Meclisi'nde 5 yıl görev yapacak yeni üyeleri belirlemek için bugün sandık başına gidecek
Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten bugüne kadar kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarında 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıklandı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta kesimindeki şiddet olaylarında, 5 ayda en az 58 çocuk hayatını kaybetti
Kamerun'da Boko Haram üyelerince eş zamanlı düzenlenen intihar saldırılarında en az 7 kişi hayatını kaybetti
Bir yılda doğan bebek sayısının ilk kez 1 milyonun altına düştüğü ülkede, ölen kişi sayısının 1,3 milyona ulaşmasıyla nüfusta bugüne kadarki en sert düşüş yaşandı