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Esed rejiminin sürgün planı
Esed rejiminin sürgün planı

Suriyeli muhaliflerden Şimali, Beşşar Esed rejiminin, Humus'un kuzey kırsalından başlayarak Hama'nın güney kırsalına kadar uzanan muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan halkı göç ettirmeyi planladığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhaliflerin Cenevre görüşmelerindeki müzakere heyeti üyelerinden Albay Muhammed eş-Şimali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait Uzlaşma Bakanı Ali Haydar'ın, Astana-4 anlaşması gereği Hama'nın kuzeyinde ilan edilen çatışmasızlık bölgelerinde rejimle muhalifler arasında uzlaşıya varılacağı yönündeki açıklamalarını doğruladı.

Şimali, "Bakan'ın dediklerini doğruluyoruz. Bu rejim, (muhalifler tarafından) kurtarılmış bölgelerde yaşayanları uzlaşıya mecbur bırakma ve silahlı kişilerle ailelerini bölgeden çıkarma yolunda ilerliyor. Bu da, proje kapsamında çoğunluğun çıkarılması demektir ve demografik değişiklik amacıyla yapılan sürgündür." dedi.

"REJİM, BÖLGEYİ KOLAYLIKLA KONTROL ALTINA ALAMAYACAK"

Muhaliflerin, konuyla ilgili resmi bir yazıyı Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya Cenevre'deki son toplantıda sunduğunu kaydeden Şimali, "Rejim, bölgeyi kolaylıkla kontrol altına alamayacak." diye konuştu.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan ve rejimin halkı sürgün etmek istediği bölgelerin Er-Rasten, Telbise, El-Hule ve Humus'un kuzey kırsalının devamını teşkil eden ancak idari yönetimde Hama'ya bağlı diğer köyler olduğunu kaydeden Şimali, söz konusu bölgedeki nüfusun kesin rakamının sürekli yaşanan göç nedeniyle bilinmediğini ancak 50 binin üzerinde olduğunu aktardı.

Şimali, başta Rusya olmak üzere garantör ülkelere, çatışmasızlık anlaşmasına uyması için rejime baskı yapma çağrısında bulundu.



İlgili Konular esed DEAŞ Suriye
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