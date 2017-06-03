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Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı
Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Cappelaere, "Salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç var" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki kolera salgınının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç olduğunu belirtti.

SALGININ ÖNLENMESİ İÇİN 16 MİLYON DOLARLIK FONA İHTİYAÇ VAR

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Yemen'e gerçekleştirdiği ziyaretin son gününde yaptığı açıklamada, "Yemen'de siyasi bir çözümle çatışmalara son verme zamanının geldiğini" vurguladı.

UNICEF'in Yemen'e kolera konusunda 40 ton yardım malzemesi ulaştırdığını kaydeden Cappelaere, "salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

BİR AY İÇİNDE 600 KİŞİ KOLERA NEDENİYLE ÖLDÜ

Ülkede koleranın hızla yayıldığını ve çocukların durumlarının kötü olduğunu belirterek durumun bir felakete dönüştüğünü kaydeden Cappelaere, sadece bir ay içinde 70 bin kolera vakası rapor edildiğini ve bunlardan 600'ünün hayatını kaybettiğini aktardı.

Cappelaere, "Koleranın bu şekilde yayılması durumunda önümüzdeki iki hafta içinde 130 bin kişi kolera teşhisi şüphelisi olarak karşımıza çıkabilir." ifadesini kullandı.

Yemen'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyarette koleraya yakalanmış çocukların halini yakından görme şansı bulduğunu aktaran Cappelaere, "ailelerin hastane masraflarını karşılayamayacak durumda olmaları nedeniyle bir çok çocuğun kolayca tedavi edilebilecek hastalıkların pençesinde sessizce can verdiğini" belirtti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. 



İlgili Konular UNICEF kolera Yemen
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