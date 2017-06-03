AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı.
Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.
Forum İstanbul, Marmara Forum, Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi kapanış saatini 23.00'e kadar uzatan AVM'ler arasında yer alıyor.
Historia Fatih Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayı boyunca kapanış saatini 23.00'e kadar çekerken, Forum İstanbul ise 17- 24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı.
Marmara Forum da 23-24 Haziran'da kapanış saatini 23.00'e uzattı.
İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
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