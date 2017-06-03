Rakka'da 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 28 sivil öldürüldü.
Rakka'daki yerel aktivistlerden alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları dün gece boyunca Rakka'ya yoğun saldırı düzenledi.
Saldırılarda çoğu kadın 28 sivil hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) dün yayımladığı nisan ayı raporunda, koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten nisan ayına kadar 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğu bildirilmişti.
Yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise Irak ve Suriye'de 3 binden fazla sivilin koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia ediyor.
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