Suudi Arabistan'ın tarihi 'Osmanlı Camisi'

Suudi Arabistan'ın batısında yer alan Cidde şehrindeki tarihi camiler arasında Osmanlı Cami ikinci sırada yer alıyor.
Tarihi Eş-Şafii Camisi'nden sonra gelen ve Cidde'nin merkezindeki Osmanlı Camisi yaklaşık 3 buçuk asır önce Osmanlı valilerinden Mustafa Mimar Paşa tarafından yaptırılmış.
Vali Mimar Paşa, camiye "Osmanlı Cami" adını vermiş. Tarihçilere göre Mimar Paşa namazlarını da düzenli olarak bu camide kılarmış.
Mihrabın tepesinde caminin inşa edilme tarihi 345 yıl öncesine işaret eden, hicri 1093 yılı yazılmış.
Ahşaptan yapılan tarihi caminin çatısı ve duvarları kentsel tarzı andırıyor. Caminin ahşap tavanında asılı kandiller ise, Medine-i Münevvere'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin 60-70 yıl önce yenilenmemiş haline benziyor.
Osmanlı Camisi'nin içini, duvara işlenmiş uzun bir kemer üzerine yazılmış Kur'an-ı Kerim ayetleri ve yeşil renge boyanmış ahşap tavanı süslüyor. Bu camiyi diğerlerinden ayıran bir başka özellik ise müezzin mahfilinin ahşaptan yapılmış olması.
Görkemiyle öne çıkan camiye gelenler için özenle düşünülmüş iki yol bulunuyor. Batı yönünden gelenler merdiven çıkmak zorunda kalırken, kuzeyden gelenler ise direk caminin kapısına ulaşıyor.
Restorasyon esnasında yapılan kazı çalışmalarında daha önce suyun çıktığı bir kuyu ortaya çıkmış. Uzmanlar kuyunun camiyle beraber yapılmış olabileceğini söylüyor.
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Cidde şehrindeki tarihi camiler arasında Osmanlı Cami ikinci sırda yer alıyor
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