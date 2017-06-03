Musul'daki operasyonda 120 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak'ın Musul kentinin batısındaki Es-Sıhha mahallesini DEAŞ'tan kurtarmak için düzenlenen operasyonda 120 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.
Terörle Mücadele Birimi Sözcüsü Tuğgeneral Sabah en-Numan yaptığı yazılı açıklamada, "Örgüt, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 üyesini kaybetti." ifadelerini kullandı.
Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir'in" kuşatmasını tamamlamak için kentin kuzeyinde Federal Polis Güçleri ve ordu birlikleri ile buluşmayı beklediklerini belirten Numan, DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerin 3 ya da 4 kilometreyi geçmediğini aktardı.
Terörle Mücadele Birimi'nin, düzenlenen operasyonun ardından dün Es-Sıhha'nın tamamını DEAŞ'tan kurtardığı duyurulmuştu.
Öte yandan, Yüzbaşı Cebbar Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında Haşdi Şabi'nin DEAŞ'tan geri aldığı sınır bölgelerine özel askeri teçhizatlar kullanılarak hendek kazıldığını söyledi.
"Operasyonlara paralel olarak hendek kazma" şeklinde plan yapıldığını ifade eden Hasan, plan kapsamında hendeğin Baac ilçesinden başlamasının kararlaştırıldığını kaydetti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 30 Mayıs'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırına ulaştığını açıklamıştı.
DEAŞ'ın, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 üyesini kaybettiği belirtildi
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